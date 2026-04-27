Cavese, ultima stagionale con ammenda: la sanzione del Giudice Sportivo Nuova multa per il comportamento dei tifosi

L'ultima ammenda della stagione. Non poteva mancare la Cavese nell'ultimo comunicato del Giudice Sportivo relativa alla 38esima giornata di campionato. La regular season dei metelliani si chiude con un'ammenda di 800 euro comminato al club "per A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 30% dei 285 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud: 1. intonato, al 26°, all’83° e all’84° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto nelle prime due circostanze per due volte e nella terza per tre volte; 2. esposto, dal 22° al 26° minuto del primo tempo, uno striscione non autorizzato; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze."