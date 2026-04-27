Givova Scafati in A1, Vitucci: "Abbiamo fatto una piccola impresa sportiva" L'emozione del coach dopo la vittoria del campionato

“Abbiamo fatto una piccola impresa sportiva, non pensavamo di giocarci all’ultima giornata la chance di essere promossi". Lo ha detto il coach della Givova Scafati, Frank Vitucci, commentando la promozione in serie A della formazione dell'Agro. A distanza di appena un anno dalla retrocessione, la società scafatese è riuscita a coronare il sogno di tornare a calcare i parquet più importanti della palla a spicchi nazionale. "E' stato un campionato durissimo, come questa partita contro Rimini", ha sottolineato l'allenatore della Givova Scafati. "Il livello è sempre stato equilibrato verso l’alto e nessuno ha mai mollato. Siamo sbucati all’ultima curva, abbiamo messo il naso avanti e non ci siamo più fermati. Voglio ringraziare tutti i ragazzi, sono stati splendidi, si sono migliorati continuamente”, le parole di Vitucci, protagonista dell'incredibile cavalcata scafatese.