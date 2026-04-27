Non si ferma all'Alt dei carabinieri, nascondeva 2 grammi di cocaina: arrestato Fermato dai carabinieri

Prosegue l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in provincia di Salerno. Nei giorni scorsi, a Nocera Inferiore, i Carabinieri della Sezione Operativa del locale Reparto Territoriale hanno proceduto all'arresto di Domenico C., per li reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per la violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.

In particolare, secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l'uomo, alla guida del proprio veicolo, non si fermava all'ALT dei Carabinieri che, dopo averlo raggiunto e bloccato, hanno rinvenuto nella sua disponibilità sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 14 dosi, per un peso complessivo di circa 2 grammi. L'uomo è stato tratto in arresto. Proseguono, intanto, i controlli su tutto il territorio per contrastare il fenomeno.