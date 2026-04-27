Calciomercato, la serie A anticiperà B e C: la novità per la prossima estate La decisione è stata approvata dal Consiglio Federale della Figc

Spunta una novità in materia di calciomercato. Il Consiglio Federale ha dato delega al presidente federale per l’approvazione dei termini di tesseramento per i calciatori professionisti secondo lo schema seguente: dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C. Una modifica di pochi giorni ma che ha un significato chiaro: iniziare la sessione di trasferimenti con la stagione precedente ancora in corso permettrà alle varie società di poter mettere a bilancio delle plusvalenze prima della chiusura del 30 giugno.

Diversa invece la gestione della sessione invernale, dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C. Per quanto riguarda invece il tesseramento dei calciatori extracomunitari è stato previsto di ricalcare quanto già previsto in merito nella precedente stagione sportiva.