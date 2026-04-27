Salernitana, 10 maggio cruciale: in campo anche le Woman per i playoff La vittoria col Colleferro regala alle granatine la post-season. Vanoli: "Abbiamo un sogno"

Una vittoria pesantissima. Non saranno playoff solo per la squadra maschile. Anche la Salernitana Women tiene vivo il sogno promozione. Nell’ultima giornata di regular season, con una vittoria di misura sul campo del Colleferro (0-1), le ragazze di mister Vanoli hanno conquistato il secondo posto nel girone, staccando il pass per i playoff promozione. Al “Caslini” decisiva la rete di Buechel. Le granata hanno terminato il campionato a quota 46 punti, frutto di 14 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, con il terzo miglior attacco (51 reti), la miglior difesa (14 gol subiti) e il capocannoniere del girone, Gaia Vergari con 15 reti.

In semifinale, il prossimo 10 maggio, la Salernitana affronterà in trasferta il Moncalieri Women, squadra piemontese prima classificata del girone A: per accedere alla finale del 24 maggio servirà una vittoria nei tempi regolamentari. Il regolamento prevede infatti che, in caso di parità al termine dei 90’, a qualificarsi sia la squadra meglio classificata al termine della regular season, che accederà così alla finale dello Stadio “Francesca Gianni” di Roma.

Tanta soddisfazione nelle parole di Rodolfo Vanoli: “Sono molto contento. Abbiamo fatto un percorso di crescita importante, con tanto lavoro e sacrifico. I numeri parlano per noi, le ragazze sono andate oltre l’ostacolo e a prescindere da tutto rimarranno per sempre nel mio cuore. Ora inizia un altro campionato fatto di partite da dentro o fuori, serve oltre la qualità che hanno dimostrato, pazienza e coraggio. Bisogna stare in partita e sfruttare le minime occasioni che ci capiteranno. Adesso abbiamo due settimane per prepararci, lavorerò più sulla testa che sul fisico e sulla tattica. Vogliamo regalarci qualcosa di importante, non solo per noi, ma per tutta Salerno e per la società che per l’intera stagione ci hanno sostenuto con tanto amore”.