Salernitana, Cosmi non abbassa i ritmi: nuovo test amichevole giovedì Nuova sgambatura all'Arechi a porte chiuse per i granata

La Salernitana accelera. Nonostante la sosta forzata, alla luce del terzo posto in classifica che permetterà alla Bersagliera di evitare i primi due turni dei playoff e scendere in campo direttamente nella fase nazionale con gare il 10 e il 13 maggio, Serse Cosmi non vuole abbassare i ritmi. Anzi, il tecnico umbro confida nel pit-stop per svuotare l’infermeria e lavorare sulla condizione fisica di una squadra che sarà attesa da un mese infernale se vorrà andare fino in fondo nella corsa all’ultimo posto disponibile per la prossima serie B.

Come da tradizione, insieme alle doppie sedute, anche per questa settimana è prevista una sgambatura a porte chiuse sul terreno di gioco dell’Arechi. Porte blindate nel Principe degli Stadi nella giornata di giovedì, quando la squadra granata ospiterà una nuova compagine di Eccellenza per provare uomini e schemi in vista del rush finale di campionato.