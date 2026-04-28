Condannato per abusi su minori, 71enne arrestato nel Cilento L'uomo risultava irreperibile dal 2024

È finita ad Agropoli, nel Cilento, la latitanza di Giuseppe Pignalosa. L'uomo risultava irreperibile dal 2024. L'arresto è stato eseguito dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinati dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello. Il 71enne era stato condannato per il delitto di violenza sessuale su minore alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione commesso nel 2012 e doveva scontare una pena residua di 5 anni, 3 mesi e 12 giorni di reclusione.

L'anziano aveva fatto perdere le proprie tracce, rifugiandosi in un appartamento di Agropoli, dove è stato rintracciato dopo ripetuti e continui appostamenti. Difatti, una volta individuato, nonostante i reiterati inviti dei Carabinieri intervenuti, che nel frattempo avevano circondato l’edificio, si era rifiutato di aprire, costringendo quindi i militari ad un’irruzione, che ne ha consentito la cattura.