Lavori sulla rete idrica, Salerno resta a secco in gran parte della città

Giornata di disagi in parte della città di Salerno dove si è resa necessaria l'interruzione idrica per consentire un intervento di allaccio di una nuova condotta sulla tratta Salerno-Mercato San Severino. A paritre dalle 5 di martedì 28 aprile è stata sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti zone:
Ogliara - Montecasino – Via Breccia –- Via Fuardo - S.Angelo di Ogliara – Via Cavolella -
Ariella, Pastorano, Casa Roma, Casa Leone, Via Torre Bianca – palazzine Di Maio
Rufoli – Giovi Casa Gallo – Casa Gallo di Brignano - Brignano (Superiore, Inferiore, Piezzo)
Via Casa Manzo - Via Altimari - parte alta di via Sichelgaita
A partire dalle ore 14, a seguito dell’esaurimento dei volumi idrici accumulati nei serbatoi a servizio di Giovi e di Casa Manzo è stata sospesa l’erogazione idrica anche alle seguenti zone:
Nicola – Bottiglieri – Casa Gallo (parte bassa) – Piegolelle - S.Bartolomeo
Croce – Casa Di Giacomo – Casale –– Casa D’Amato – Casa Polla – Casa Parisi – Casa Postiglione – Giovi Canali – Casa Rocco – Casa Vicinanza
Casa de Rosa - Incarto – Ponte Guazzariello – Altimari
Via Panoramica – Via Casa Marsiglia di Giovi – Via Vecchia di Giovi
Ausino e Sistemi Salerno contano di ripristinare l'erogazione entro le 5 di mercoledì 29 aprile.
Per ridurre al massimo i disagi è stato predisposto servizio sostitutivo - eseguito dai volontari della Vopi - a mezzo autobotte (acqua destinata a servizi, non potabile) con automezzo che sosterà:
dalle ore 08:00 alle ore 10:30 presso la Chiesa di Ogliara altezza ufficio postale
dalle ore 11:00 alle ore 12:30 presso la Chiesa San Miche di Rufoli
dalle ore 13: 00 alle ore 14:30 presso la Chiesa San Felice a Pastorano
dale ore 15:00 alle ore 18:00 in località Giovi Piegolelle altezza ufficio postale