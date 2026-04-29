Playoff Serie C, Salernitana snobbata dai tre allenatori vincitori dei gironi Negli studi Sky, Gallo, Bucchi e Floro Flores indicano le proprie favorite

Pensieri e parole sui playoff. I tre allenatori vincitori dei rispettivi gironi di serie C si prepararono per la Supercoppa. Vicenza, Arezzo e Benevento si sfideranno per il titolo che chiuderà le rispettive stagioni. Ieri, negli studi di Sky Sport, gli allenatori Fabio Gallo, Christian Bucchi e Antonio Floro Flores hanno raccontato le rispettive esperienze in allenatore e poi hanno puntato lo sguardo sui playoff. Nessuno dei tre allenatori ha inserito la Salernitana tra le favorite. Per il tecnico del Vicenza Gallo: “Se il Brescia recupera tutti i giocatori può essere una squadra attrezzata per dire la sua fino alla fine”. Per Bucchi invece occhio alle outsider: “Il Potenza può essere una bella sorpresa. Sono una squadra frizzante e giocare in casa loro non è semplice“. Floro Flores invece guarda al girone B: “Se non ha subito il contraccolpo, l’Ascoli per la qualità del gioco e le individualità può essere la favorita“.