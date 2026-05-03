Fisciano, corsa in ospedale per il parto: Michela nasce in ambulanza L'intervento eseguito dai sanitari dell'associazione "La Solidarietà"

Aveva fretta di venire al mondo la piccola Michela, bimba nata questa mattina a bordo di un’ambulanza dell’associazione “La Solidarietà” di Fisciano. Durante il tragitto da Fisciano a Salerno, infatti, il parto si è completato, tra l’incredulità e lo stupore di tutti. L’intervento era scattato interno alle 7 e avrebbe dovuto condurre al “Ruggi” mamma Teresa, colta da contrazioni uterine improvvise.

“Al momento dell’arrivo dell’equipaggio, la paziente presentava contrazioni ogni tre minuti, segno di un travaglio ormai avanzato. Dopo la valutazione dei parametri vitali, la donna è stata caricata in ambulanza per il trasferimento urgente in ospedale”, ha raccontato attraverso i canali social dell’associazione “La Solidarietà” il medico Roberto Barbaro, che ha coordinato le operazioni sanitarie: ”Durante il tragitto - racconta il medico - all’altezza di Fratte, la situazione è evoluta rapidamente: il parto si è completato in ambulanza, dando alla luce la piccola Michela. La neonata ha subito pianto, manifestando buone condizioni generali. Pochi minuti dopo, madre e figlia sono arrivate in ospedale, dove sono state affidate alle cure del personale sanitario”.

L’intervento è stato eseguito con un’auto medica e un'ambulanza di tipo B, con il seguente equipaggio: Roberto Barbaro (medico), Martina Loffredo (infermiera), Davide Pecoraro (autista automedica); Luciano Conti (autista ambulanza), Biagio Pastore (soccorritore).

Mamma Teresa e papà Raffaele hanno accolto con emozione la loro bambina, nata in circostanze tanto inattese quanto felici.

L’associazione "La Solidarietà" esprime orgoglio per la professionalità dimostrata dal proprio personale e rivolge un caloroso augurio alla famiglia per la nascita della piccola Michela, simbolo di speranza e di vita che si rinnova.