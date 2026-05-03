Incendio presso la discarica di Macchia Soprana, Regione in campo Pecoraro: "Continuiamo a seguire ogni sviluppo della vicenda"

L’assessora all'Ambiente, Claudia Pecoraro segue con attenzione quanto accaduto nella mattina del 30 aprile presso la discarica di Macchia Soprana, nel Comune di Serre ed esprime vicinanza alle cittadine e ai cittadini del territorio. L’incendio, che ha interessato un’area circoscritta dell’impianto, è stato prontamente gestito dai Vigili del Fuoco, consentendo di contenere le fiamme e limitare i rischi.

«Ho seguito personalmente la vicenda sin dalle prime ore, in costante contatto con gli enti competenti» - dichiara l’assessora Pecoraro - «La situazione è sotto controllo e tutte le strutture sono al lavoro per garantire la sicurezza dell’area e della popolazione». Sono in corso le verifiche tecniche e i monitoraggi ambientali per accertare le cause dell’accaduto e valutare eventuali impatti. «Vogliamo rassicurare le abitanti e gli abitanti della zona, di cui comprendiamo eventuali preoccupazioni, ma la Regione è presente e continua a seguire ogni sviluppo con la massima attenzione, garantendo trasparenza e tutela della salute pubblica», conclude Pecoraro.

