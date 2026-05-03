Angri, evirato dalla moglie: "Violenza inaudita, lo difenderemo gratis" Il Movimento 1523.it si costituirà parte civile

"Si tratta di un fatto di una violenza inaudita che impone una riflessione seria, equilibrata e finalmente libera da ideologie. Il nostro intervento sarà a tutela della vittima, ma anche di tutti coloro che subiscono violenze troppo spesso ignorate o minimizzate". Lo annuncia l'avvocato Angelo Pisani, fondatore del progetto "1523.it - Potere ai Diritti", che così interviene sul gravissimo episodio avvenuto ad Angri, in provincia di Salerno, dove un uomo è stato brutalmente mutilato dalla propria moglie.

"L'episodio di Angri - sottolinea Pisani, che fa sapere di essere disposto a difendere gratis l'uomo evirato - rappresenta una scena che scuote le coscienze e richiama le istituzioni a un intervento concreto e responsabile".

Pisani annuncia anche che il movimento si costituìrà parte civile nel procedimento penale: "la violenza va condannata sempre, in ogni forma e indipendentemente da chi la commette", conclude il professionista.