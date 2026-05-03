Grave incidente in Costiera Amalfitana: motociclista precipita in un burrone È stato recuperato dai vigili del fuoco

?I vigili del fuoco del distaccamento locale di Maiori sono intervenuti d’urgenza in località Salicerchie, nei pressi della zona nota come "Malfidana", a seguito di un grave incidente stradale che ha visto coinvolto un motociclista.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, un uomo di circa 60 anni, alla guida della propria motocicletta, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori dalla carreggiata e precipitando in un burrone adiacente alla sede stradale.

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?Sul posto è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi che ha visto il coordinamento tra diverse forze: Vigili del Fuoco, 118, Polizia Municipale e Soccorso alpino.

?L’uomo, prontamente raggiunto e messo in sicurezza dai caschi rossi, è attualmente in fase di recupero per il successivo trasporto in ospedale. Secondo le prime informazioni disponibili, nonostante la dinamica dell'incidente e il volo nel burrone, il sessantenne non sembrerebbe essere in pericolo di vita. ?Le operazioni sono tuttora in corso.