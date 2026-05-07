Visita pastorale negli Stati Uniti per il vescovo di Vallo della Lucania Calvosa incontrerà le comunità cilentane emigrate oltreoceano

Monsignor Vincenzo Calvosa, vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, sarà in visita pastorale negli Stati Uniti dal 9 al 17 maggio 2026. Un viaggio che lo porterà tra Hazleton, New York, Clifton e Newark per incontrare le comunità cilentane emigrate oltreoceano e rinnovare il legame con le radici, la fede e le tradizioni religiose popolari.

Un anno ricco di anniversari per le comunità cilentane negli Usa

La visita assume un significato particolare in ragione delle ricorrenze che cadono nel 2026: il 75° anniversario della Congrega e della Festa della Madonna del Sacro Monte e i 55 anni dall'edificazione della cappella a Clifton, nel New Jersey, storici punti di riferimento per gli emigrati cilentani e i loro discendenti. Calvosa sarà accompagnato da una delegazione di sacerdoti diocesani.

Il programma della missione pastorale

Il programma prende il via domenica 10 maggio con la celebrazione della messa a Hazleton, presso la Most Precious Blood Church. Martedì 12 è prevista la visita alla sede dell'Onu, seguita da un incontro con la comunità di Sacco a New York. Mercoledì 13 si terrà un momento conviviale con la comunità di Novi Velia a Elmsford.

L'evento centrale della missione è fissato per sabato 16 maggio a Clifton, con la Festa della Madonna del Sacro Monte presso l'Holy Face Monastery. La visita si concluderà domenica 17 maggio a Newark, dove il vescovo parteciperà alla Festa della Madonna della Fontana, patrona di Spilinga.

L'obiettivo dell'iniziativa è consolidare i rapporti tra la diocesi salernitana e le comunità cilentane negli Stati Uniti, che continuano a custodire vive tradizioni, devozione religiosa e un forte senso di appartenenza ai paesi d'origine.