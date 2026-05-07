visita pastorale negli stati uniti per il vescovo di vallo della lucania

Monsignor Vincenzo Calvosa, vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, sarà in visita pastorale negli Stati Uniti dal 9 al 17 maggio 2026. Un viaggio che lo porterà tra Hazleton, New York, Clifton e Newark per incontrare le comunità cilentane emigrate oltreoceano e rinnovare il legame con le radici, la fede e le tradizioni religiose popolari.
Un anno ricco di anniversari per le comunità cilentane negli Usa
La visita assume un significato particolare in ragione delle ricorrenze che cadono nel 2026: il 75° anniversario della Congrega e della Festa della Madonna del Sacro Monte e i 55 anni dall'edificazione della cappella a Clifton, nel New Jersey, storici punti di riferimento per gli emigrati cilentani e i loro discendenti. Calvosa sarà accompagnato da una delegazione di sacerdoti diocesani.
Il programma della missione pastorale
Il programma prende il via domenica 10 maggio con la celebrazione della messa a Hazleton, presso la Most Precious Blood Church. Martedì 12 è prevista la visita alla sede dell'Onu, seguita da un incontro con la comunità di Sacco a New York. Mercoledì 13 si terrà un momento conviviale con la comunità di Novi Velia a Elmsford.
L'evento centrale della missione è fissato per sabato 16 maggio a Clifton, con la Festa della Madonna del Sacro Monte presso l'Holy Face Monastery. La visita si concluderà domenica 17 maggio a Newark, dove il vescovo parteciperà alla Festa della Madonna della Fontana, patrona di Spilinga.
L'obiettivo dell'iniziativa è consolidare i rapporti tra la diocesi salernitana e le comunità cilentane negli Stati Uniti, che continuano a custodire vive tradizioni, devozione religiosa e un forte senso di appartenenza ai paesi d'origine.