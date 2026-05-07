Salernitana, sette gol al Faiano: brilla Ferrari, stop per Arena Davanti a duemila tifosi, i granata preparano i playoff con la Casertana: out il centrale

Sette gol tra gli applausi del pubblico. Il giovedì della Salernitana è all’insegna dell’abbraccio del pubblico con oltre duemila tifosi. La squadra granata supera 7-0 il Faiano con tripletta di Ferrari e gol di Antonucci, Molina, Lescano e Carriero. Unica nota stonata l’infortunio muscolare di Arena, da valutare nelle prossime ore.

Cosmi prova il 3-4-1-2 e lancia la coppia d’attacco Lescano e Inglese. Primi applausi per Villa, poi un tentativo sbilenco di Antonucci. Al gol ci va vicino Inglese con un movimento da punta vera. La sua girata viene deviata e ammorbidita per l’intervento del portiere. La Salernitana cerca le fasce, sfonda sulla sinistra. Cosmi e Scurto, nei pressi dei Distinti, danno indicazioni. Il più pericoloso è sempre Inglese, ma il centravanti non trova l’appuntamento col pallone. Le prove di convivenza continuano, con Inglese che preferisce calciare col sinistro invece che servire il compagno di reparto argentino tutto solo: palla sul fondo. Il gol arriva: Inglese crossa per Antonucci che fulmina il portiere. La Salernitana va vicino al raddoppio con Quirini ma poi di testa arriva il 2-0 di Lescano.

La brutta notizia arriva dallo stop di Arena che si ferma subito. Al suo posto Di Vico. Achik si ferma sul palo, Carriero va vicino al colpo dal limite. Il tris lo firma Molina su assist di Ferrari. Poi il Loco firma il poker. Achik lotta con i legni. Brancolini si supera sulla conclusione dal limite di Grieco mentre Ferrari va vicinissimo al super gol. Carriero su punizione trova il pokerissimo. Poi Ferrari fa la tripletta per il 7-0 finale.

Salernitana-Faiano 7-0, il tabellino

Reti: 23’ pt Antonucci, 30’ pt Lescano, 12’ st Molina, 14’ st, 35’ st, 40’ st Ferrari, 33’ st Carriero.

Salernitana (primo tempo): Donnarumma; Berra, Matino, Anastasio; Quirini, Gyabuaa, Capomaggio, Villa; Antonucci; Inglese, Lescano. All. Serse Cosmi

Salernitana (secondo tempo): Brancolini; Arena (5′ st Di Vico), Golemic, Cabianca; Longobardi, Carriero, Tascone (20’ st de Boer), Achik; Ferraris; Molina, Ferrari. All. Serse Cosmi

Faiano: Coppola, Melillo, De Martino A. (15’ st Salviati), Sirico, De Martino C., Giordano, Irpino (15’ st Adinolfi), Mazza, Salerno (1’ st Pellegrino), Erra (20’ st Sica), Frasca (28’ st Paduano). All. Amedeo Ceresoli