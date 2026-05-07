UFFICIALE - Casertana-Salernitana, ecco l'orario del match Posticipato l'orario d'inizio per motivi di ordine pubblico. Il ritorno con diretta in chiaro

La Lega Pro ha sorteggiato nella mattinata odierna gli abbinamenti del primo turno nazionale dei playoff della Serie C Sky Wifi 2025/26. Con una nota ufficiale, la Salernitana sarà impegnata domenica 10 maggio in trasferta sul campo della Casertana alle 21:00. Per motivi di ordine pubbico, (concomitanza di una sfida della Juve Caserta con la Fabo Herons Montecatini per gara 2 dei quarti di finale di playoff della Serie B di basket) la sfida sarà posticipata alle ore 21:00 rispetto all'originario fischio d'inizio. Il ritorno è in programma allo stadio Arechi mercoledì 13 maggio alle 20:45 con diretta su Rai Sport.

Questi gli accoppiamenti:

CAMPOBASSO-POTENZA

CASARANO-RENATE

CASERTANA-SALERNITANA

CITTADELLA-RAVENNA

PIANESE-LECCO