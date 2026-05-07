UFFICIALE - Casertana-Salernitana, ecco l'orario del match

La Lega Pro ha sorteggiato nella mattinata odierna gli abbinamenti del primo turno nazionale dei playoff della Serie C Sky Wifi 2025/26. Con una nota ufficiale, la Salernitana sarà impegnata domenica 10 maggio in trasferta sul campo della Casertana alle 21:00. Per motivi di ordine pubbico, (concomitanza di una sfida della Juve Caserta con la Fabo Herons Montecatini per gara 2 dei quarti di finale di playoff della Serie B di basket) la sfida sarà posticipata alle ore 21:00 rispetto all'originario fischio d'inizio. Il ritorno è in programma allo stadio Arechi mercoledì 13 maggio alle 20:45 con diretta su Rai Sport.
Questi gli accoppiamenti:
CAMPOBASSO-POTENZA
CASARANO-RENATE
CASERTANA-SALERNITANA
CITTADELLA-RAVENNA
PIANESE-LECCO