FOTO - Salernitana, oltre mille tifosi all'Arechi: Cosmi si batte mano sul petto "La B la meritiamo noi": la Curva Sud Siberiano carica la squadra

Finisce il primo tempo dell’allenamento congiunto tra Salernitana e il Faiano. La squadra corre sotto la Curva Sud Siberiano. Un migliaio di tifosi si stringono alla squadra. Cosmi guida i suoi ragazzi. Intona i cori e poi applaude i supporters. Poi dal cuore pulsante del tifo granata arrivo un messaggio di grande sostegno: "Parliamo tra uomini", si apre così il messaggio degli ultras. Si parte dal discorso dei tifosi fatto prima di Picerno, ribadendo i tanti sacrifici. "Molti non ci danno tra i favoriti ma ci dovranno ammazzare: per ogni palla, su ogni contrasto lottate per questi bambini, per questi tifosi che oggi sono con voi". La volontà è quella di provare a riprendersi la serie B scippata ingiustamente lo scorso anno. "Non ci saremo a Caserta ma in casa, se non ce la farete, guardate la curva e la forza ve la daremo noi per arrivare prima degli altri”. Gli applausi sono scroscianti. La squadra si congeda tra i cori dei tifosi. Serse Cosmi è il più scatenato: si batte la mano sul cuore, ringrazia i supporters. La giusta carica per il derby con la Casertana.