Playoff Serie C, sarà Salernitana-Casertana! Derby infuocato per i granata

Sarà Salernitana-Casertana il primo turno nazionale dei playoff. I granata pescano dunque un derby tutto campano. Debutto domenica a Caserta e poi ritorno mercoledì all'Arechi.

Le squadre che erano già qualificate al primo turno Nazionale dei playoff di Serie C sono Potenza (vincitrice della Coppa Italia), Renate, Ravenna e Salernitana tutte classificate al terzo posto nei rispettivi gironi erano testa di serie al pari del Lecco. Queste prime cinque squadre da sorteggiare una fra: Cittadella, Pianese, Casarano, Casertana, Campobasso.

Gli accoppiamenti del Terzo Turno dei Playoff di Serie C:

Cittadella-Ravenna

Campobasso-Potenza

Pianese-Lecco

Casarano-Renate

Casertana-Salernitana

Le gare d’andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C si giocano domenica 10 maggio, con ritorno fissato mercoledì 13 maggio 2026.