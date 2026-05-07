Salernitana, Cosmi: "Tifosi, che carica! No individualismi, siamo gruppo vero" Il tecnico granata: "Bisogna affrontare la Casertana con rispetto: playoff un'avventura"

Serse Cosmi si prepara ai playoff e pensa a Casertana-Salernitana (sfida d’andata domenica alle ore 21:00): “Non preferivo nessuno, non c’era una squadra che vedevo così facile. Per me chi arriva a questo punto sono tutti rivali difficili. Nei primi due turni si è visto il valore delle squadre: penso al Casarano che ha realizzato cinque gol al Cosenza che era una squadra importante. In questo playoff c’è tanto valore e penso a noi, al Potenza che ha vinto la Coppa Italia, Casertana, Cosenza e Catania. Ben cinque squadre del nostro girone e con squadre che hanno fatto più punti che si sfidano. Insomma, una partita di livello. Ho la percezione ben chiaro di quali possono essere i nostri limiti e ci prepariamo alla prima sfida contro un avversario da rispettare”.

"Dai tifosi una scarica d'adrenalina"

Poi sull’aspetto ambientale e sul pomeriggio odierno: “Abbiamo giocato in una giornata molto calda. Abbiamo lavorato tanto e ci stava non poteva essere fisicamente brillanti. Abbiamo tenuto un ritmo basso ma non era semplice alzare il ritmo. Era tutto nella norma. Ora dobbiamo pensare alla Casertana, giocandosi la prima delle due sfide con fame. Tifosi? Se dovessi giocare io con la scarica d’adrenalina che abbiamo avuto tutti, con l’amore e la presenza di oggi. Mi era capitato raramente di vedere prima di un playoff di C in un giorno feriale un tifo così. Era già sicuro di questo. Credo che si andrà verso un divieto da ambo le parti per le trasferte. Ed è un peccato”.

"Adesso siamo un gruppo vero"

Sul precedente con la Casertana e sul momento della sua squadra: “A Caserta giocammo dopo una settimana che ero qua. Arrivai in una settimana fatta di tre partite. Ho sempre detto che ho fatto un precampionato, anche se i punti contavano ma dovevo conoscere la squadra per formare un gruppo coeso. Ci è voluto tempo ma piano piano ci siamo avvicinati a ciò che volevo. La squadra è migliorata, sapevo che non giocavamo benissimo ma ci voleva il tempo. Anche perché ho fatto scelte, magari sbagliando, ho cambiato modulo, ho trovato un’alchimia anche per i ragazzi hanno avuto fiducia e si sono come sbloccati. Adesso siamo un gruppo vero che capisce le attese di una città che vive questi playoff come poche. Poi sarà un’avventura, con la consapevolezza di poter ottenere i risultati con la giusta dedizione, rispetto degli avversari”.

"Inglese è migliorato tanto"

Gli occhi si sono soffermati anche sul ritorno di Villa e Inglese: “Villa oggi ha fatto la punta (ride, nda). Con la Casertana dovrà fare tutt’altro. Inglese invece è migliorato tanto negli ultimi dieci giorni. Speravo potesse giocare le ultime due per mettere condizione fisica. Lui aveva perso le sensazioni perché il suo infortunio è stato particolare. E’ vicino al suo rendimento e può essere un valore aggiunto. Si ferma Arena e capiremo dagli esami".