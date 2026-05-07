Leone Melillo: "Anacomi a Polla su educazione digitale e povertà educativa" "Istituire una nuova sede nella provincia di Salerno, dedicata a Matteo Maria Melillo"

L’8 maggio 2026, dalle ore 18:00, presso la sede di Viale Cristo Re n. 22, è in programma l’evento scientifico e culturale dal titolo “Educazione e formazione oggi”, promosso dall’Associazione Nazionale Anacomi.

Un appuntamento che si inserisce in un più ampio progetto di radicamento sul territorio, con l’obiettivo di istituire una nuova sede nella provincia di Salerno, dedicata a Matteo Maria Melillo.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il professor Leone Melillo, che evidenzia come l’incontro rappresenti un’occasione per riflettere sul ruolo centrale della formazione scientifica e tecnologica nella società contemporanea. In particolare, al centro del dibattito vi sarà lo sviluppo delle competenze digitali, sia di base che avanzate, considerate oggi fondamentali per formare cittadini consapevoli e capaci di affrontare le sfide della trasformazione digitale.

Accanto a questi temi, assume rilievo anche la più ampia questione della povertà educativa, intesa come la difficoltà o impossibilità di accedere a opportunità formative e culturali adeguate.

In questo quadro si inserisce la cosiddetta “povertà educativa digitale”, concetto promosso anche da Save the Children, che la definisce come la mancanza di opportunità per apprendere e sviluppare competenze attraverso un uso consapevole e creativo delle tecnologie. Entrambi i fenomeni rischiano di ampliare le disuguaglianze sociali e di compromettere il futuro di molti bambini e bambine.

Non si tratta soltanto di accesso agli strumenti, ma di possibilità concrete: comprendere i linguaggi del digitale, partecipare pienamente alla vita democratica, esprimere le proprie idee nel rispetto degli altri ed esercitare i propri diritti di cittadinanza.

Nel corso dell’evento sarà inoltre evidenziata una programmazione già avviata, che vede collaborazioni accademiche tra Italia, Argentina e Albania. Un lavoro congiunto finalizzato allo scambio di competenze e alla realizzazione di progetti di ricerca condivisi, anche attraverso la mobilità di studenti e docenti.

A rafforzare il messaggio sull’importanza dell’educazione, le parole di Elodie Di Patrizi, ambasciatrice di Save the Children, che ha invitato a “investire tutto quello che abbiamo nell’educazione”, sottolineandone il valore per le nuove generazioni e per il futuro delle famiglie.

L’incontro di Polla si configura dunque come un momento di confronto significativo, volto a promuovere una visione inclusiva della formazione e a rafforzare la cooperazione internazionale in ambiti di forte impatto sociale.