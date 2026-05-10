Salerno città della sicurezza: oltre 2700 studenti per "Non fare lo sbronzo" Al via l’ultima settimana di incontri prima della grande festa

Si avvia verso un finale da record la terza edizione di “Non fare lo sbronzo: protegge la vita, l’ambiente, la città” e il debutto assoluto di “Non fare lo sbronzo Kids: proteggi la vita-gioca, impara a agisci!”. Da lunedì 11 maggio 2026 il capoluogo salernitano vivrà l’ultima, intensa settimana di appuntamenti di un progetto imponente promosso dal Comune di Salerno e coordinato dall’Automobile Club Salerno, che ha saputo trasformare la prevenzione in un’esperienza corale e partecipativa.

I numeri di quest'anno sanciscono il successo straordinario dell'iniziativa: sono stati ben 22 i plessi delle scuole secondarie di secondo grado e 19 i plessi delle scuole primarie coinvolti, per un totale di 375 incontri. Un esercito della legalità composto da oltre 1200 studenti delle secondarie e 1500 bambini delle elementari, che hanno risposto con un entusiasmo travolgente, confermato dai feedback estremamente positivi di docenti e ragazzi. Grazie al contributo di oltre 22 partner istituzionali, Salerno ha costruito una rete di protezione e consapevolezza senza precedenti.

Il fitto calendario dell'ultima settimana prenderà il via lunedì 11 maggio: gli studenti dei due plessi del Liceo Sabatini Menna si ritroveranno, dalle 9.30, nello spazio antistante la Stazione Marittima per un confronto diretto con la Polizia Stradale e la Guardia Costiera - Capitaneria di Porto. Contemporaneamente, il Liceo Classico Convitto Nazionale ospiterà, dalle ore 10, tra le proprie mura la Polizia Municipale, mentre i più piccoli della scuola elementare del medesimo Convitto varcheranno le porte della Centrale del Latte per una visita didattica. Martedì 12 maggio la maratona prosegue con i bambini della scuola elementare Alfano Quasimodo, anch'essi in visita alla Centrale del Latte. Sul fronte delle superiori, il Liceo Da Procida sarà impegnato, dalle ore 9.30, presso la Stazione Marittima con la Guardia Costiera, mentre alle ore 10 gli studenti del Galilei Di Palo saranno impegnati presso la caserma del Reggimento Cavalleggeri Guide 19°. Il 13 maggio all'Istituto Genovesi-Da Vinci gli studenti, dalle ore 9.30, approfondiranno i temi dello sviluppo e della sostenibilità con i referenti di Confartigianato ed Energyco. Nello stesso giorno, l'Istituto Focaccia (plesso di via Monticelli) accoglierà, dalle ore 10, i Carabinieri per un incontro dedicato alla cultura della legalità. Giovedì 14 maggio vedrà protagonista il ProfAgri, che ospiterà, dalle ore 8.30, i soccorritori del 118 e della Croce Rossa, mentre gli studenti del Focaccia di via Monticelli si confronteranno, dalle ore 9.30 con i referenti dell'ASL Salerno su temi legati alla salute e alla prevenzione.

Il gran finale degli incontri nelle scuole è previsto per venerdì 15 maggio. Una task force composta da ACI Salerno, Polizia Municipale, Protezione Civile, Fondazione Mendozzi e il nutrizionista Dott. Arturo Panaccione si riunirà, dalle ore 10, presso la scuola elementare di Fratte per una giornata multidisciplinare. Nella stessa giornata, gli studenti del Liceo Alfano I (sede centrale e succursale) incontreranno a partire dalle ore 10.30 i militari della Guardia di Finanza accompagnati dall'unità cinofila.

L'intero percorso, che ha segnato profondamente il tessuto scolastico cittadino, culminerà il prossimo 3 giugno in Piazza della Libertà. Il cuore di Salerno si trasformerà, dalle ore 10 alle ore 18, in una vera e propria "Cittadella della Legalità e della Sicurezza": una festa conclusiva con decine di stand espositivi e attività pratiche, dove i ragazzi passeranno dalla teoria all'azione, celebrando insieme un anno dedicato alla protezione della vita e del bene comune.

