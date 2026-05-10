San Pietro al Tanagro, ombrelli realizzati all'uncinetto nel centro storico Progetto di valorizzazione del paese attraverso interventi di arte diffusa

Arte urbana con ombrelli realizzati all'uncinetto a mano dalle donne del paese nel centro storico di San Pietro al Tanagro, piccolo comune del Salernitano. L'iniziativa, dal titolo "Luce d'estate, ricamata dai mandala all'uncinetto", è stata promossa dall'associazione "L'Arte nelle Mani" e prevede un'installazione per le vie principali del borgo. Un progetto semplice ma che potrebbe rendere unico nel suo genere il paese salernitano.

Nel centro storico, infatti, sono stati collocati ombrelli decorati e mandala all'uncinetto realizzati a mano, che compongono un allestimento sospeso lungo il percorso urbano. Le opere sono state realizzate dalle donne dell'associazione attraverso tecniche tradizionali di lavorazione all'uncinetto. Ogni elemento è diverso e frutto di lavorazione artigianale. L'installazione resterà visibile per il periodo estivo e rientra in un progetto di valorizzazione del centro storico attraverso interventi di arte diffusa.