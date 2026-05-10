Angri, assalto con carro attrezzi al Postamat I ladri non sono riusciti a portare via la cassaforte

Nella notte tra sabato e domenica, ignoti hanno assaltato il Postamat della filiale di via Madonna delle Grazie, ad Angri. Sull’accaduto indagano i Carabinieri. I malviventi, secondo una prima ricostruzione, avrebbero impiegato un carro attrezzi per provare a sradicare la cassaforte. Ma il rumore provocato e l'intervento delle forze dell'ordine li ha costretti a dileguarsi.

Un episodio che riaccende i riflettori sull’emergenza sicurezza che ormai da tempo interessa Angri e gran parte dell’Agro Nocerino Sarnese.

Il Comitato Etica, Salute e Vivibilità, coordinato da Agostino Ingenito, già nei mesi scorsi aveva chiesto al Prefetto la convocazione di un Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, incontro che effettivamente si è svolto, evidenziando la necessità di una presenza più incisiva delle forze dell’ordine sul territorio e di un maggiore coordinamento tra istituzioni, polizie locali e sistemi di videosorveglianza urbana.

“Esprimiamo forte preoccupazione per quanto sta accadendo ad Angri e nell’intero Agro Nocerino Sarnese. I cittadini hanno diritto a sentirsi sicuri nelle proprie case, nelle strade e nelle attività commerciali", dichiara Agostino Ingenito. "Occorre rafforzare i controlli, incrementare la presenza delle forze dell’ordine e sostenere concretamente gli enti locali per sistemi di videosorveglianza più moderni ed efficaci. Serve una risposta coordinata e immediata per contrastare una criminalità che sta generando paura e insicurezza sociale”.