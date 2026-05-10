Si perdono sul Monte Cervati, notte di paura per un gruppo di escursionisti Sono stati recuperati dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania

Escursionisti dispersi nella serata di sabato sul Monte Cervati, la vetta più alta della Campania. Il gruppo di giovani ha perso l'orientamento durante un'escursione e, con il sopraggiungere del buio, non è riuscito più a ritrovare la strada. A quel punto ha richiesto l'intervento dei soccorsi, comunicando di aver smarrito il sentiero. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, che hanno individuato i dispersi nella notte in località Calata dei Vaccari, nel territorio del Comune di Monte San Giacomo. Gli escursionisti non presentavano problemi sanitari. Sono stati comunque assistiti e accompagnati nel rientro fino alle moto utilizzate per l'escursione. Dopo ore di paura, dunque, si è chiusa con il lieto fine la disavventura del gruppo di escursionisti che se la sono cavata soltanto con un grande spavento.