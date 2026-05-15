Sanità nel Cilento, i sindaci incontrano Fico: «Potenziare l'assistenza» L'obiettivo è garantire tempi di assistenza più adeguati e un accesso ai servizi più equilibrato

I sindaci del Cilento hanno consegnato al presidente della Regione Campania, Roberto Fico un documento condiviso sul tema della sanità territoriale, con l’obiettivo di avviare un dialogo aperto e costruttivo sulle principali esigenze delle aree del territorio. L'incontro con il governatore è avvenuto in occasione della Wise Town Network presso la Fondazione Alario di Ascea.

All'incontro era presente anche Angelica Saggese, assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Campania, che ha manifestato attenzione e vicinanza alle dinamiche del territorio cilentano e nell’occasione, in particolare, alle criticità legate al sistema sanitario.

A confrontarsi con il presidente Fico sono stati, tra gli altri, il vicepresidente della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, il vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Carmelo Stanziola, i sindaci di Vallo della Lucania e Agropoli - comuni nei quali

sono presenti i principali ospedali del territorio -, Aldo Luongo, presidente del comitato dei sindaci, oltre ai sindaci Stefano Sansone di Ascea (Presidente della comunità del Parco), Stefano Pisani di Pollica (anche in qualità di Presidente regionale di Anci dei 350 Piccoli Comuni campani) e Adriano De Vita di Novi Velia.

Il documento presentato al governatore nasce da un lavoro condiviso tra amministratori locali ed addetti ai lavori e raccoglie osservazioni e proposte orientate a rafforzare l’organizzazione dei servizi sanitari nei territori più periferici della Campania. Le proposte avanzate puntano in particolare a colmare i vuoti di organico che oggi incidono sulla capacità di risposta del sistema sanitario, con l’obiettivo di garantire tempi di assistenza più adeguati e un accesso ai servizi più equilibrato per tutti i cittadini. Particolare attenzione è stata dedicata alle comunità che vivono nei territori più distanti dai principali presidi sanitari, dove la conformazione geografica rende spesso più complesso l’accesso alle cure e ai servizi di emergenza.

Gli amministratori locali hanno inoltre sottolineato come l’uscita della Regione Campania dal commissariamento della sanità possa rappresentare una fase nuova e importante, caratterizzata da maggiori margini di programmazione e dalla possibilità di destinare più risorse al rafforzamento della sanità territoriale e dei servizi nelle aree interne.

La consegna del documento si è svolta in un clima di confronto sereno e di collaborazione istituzionale e il presidente Fico ha dimostrato ampia disponibilità all’ascolto e collaborazione rispetto alle proposte avanzate dagli amministratori del territorio, confermando attenzione verso le esigenze delle aree interne e la volontà di mantenere aperto un percorso di confronto istituzionale sui temi legati alla sanità pubblica.