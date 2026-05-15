Salerno, pestati in centro per una sigaretta: nei guai un 20enne

Gli agenti della Polizia di Stato di Salerno, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura, sono intervenuti nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia a seguito di una segnalazione giunta sulla linea di emergenza 112 NUE relativa ad una violenta lite tra più persone.
Gli operatori della Squadra Volante, giunti immediatamente sul posto, individuavano due cittadini dell’est Europa, entrambi feriti rispettivamente al collo, al volto e ad una mano, presumibilmente a seguito di un’aggressione perpetrata da un cittadino nordafricano.
Dai primi accertamenti la lite sarebbe scaturita dal rifiuto opposto dalle vittime alla richiesta di una sigaretta avanzata dall’aggressore. Nel corso dell’intervento il personale operante procedeva al sequestro di alcuni oggetti atti ad offendere, tra cui una barra metallica ed un coltello, verosimilmente utilizzati durante l’aggressione.
Le immediate indagini, supportate anche dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, consentivano agli agenti di rintracciare poco dopo, sul Lungomare Trieste, il presunto responsabile, identificato per un cittadino tunisino classe 2006, già noto alle Forze di Polizia per precedenti in materia di rissa. Nel corso del controllo il giovane tentava di occultare il coltello utilizzato, che veniva prontamente recuperato e sottoposto a sequestro.
Al termine delle attività di Polizia Giudiziaria, l'uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.