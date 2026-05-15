Salernitana, testa al Ravenna: Cosmi fa le prove generali Il tecnico studia possibili novità di formazione

Penultimo allenamento settimanale per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Si avvicina la gara d’andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff contro il Ravenna, in programma domenica 17 maggio alle 20:00 allo stadio Arechi. La marcia d'avvicinamento cortissima per la nuova sfida obbliga dunque Serse Cosmi a lavorare soprattutto sulla tattica.

Il tecnico studia possibili novità di formazione. In difesa, senza Matino squalificato e con Matteo Arena che oggi ha ripreso a lavorare a parte, possibile inserimento dal 1' di Berra con Golemic e Anastasio. In mezzo al campo Carriero e Capomaggio insidiano De Boer e Tascone per una maglia da titolare. Davanti invece la volontà è quella di ripartire da Ferraris, Lescano e Ferrari ma servirà capire anche le condizioni dei titolarissimi di Cosmi, alla terza partita in appena sette giorni. La seduta di rifinitura è fissata per domani alle 16:00, sempre al Mary Rosy.