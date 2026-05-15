Ex Salernitana, gioia Bronn: parteciperà al Mondiale con la Tunisia

Arriva una bellissima notizia per il difensore

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Salerno.  

Un ex Salernitana ai Mondiali. Dopo Memo Ochoa, pronto a scrivere una pagina di storia con la partecipazione alla sesta rassegna iridata con la maglia del Messico, un altro calciatore della storia recente granata è pronto a partecipare all’evento calcistico più atteso. Dylan Bronn è stato convocato ai Mondiali dalla Tunisia e rappresenterà i colori della nazionale africana per la terza volta nella rassegna iridata. “Che orgoglio rappresentare il mio paese Tunisia e quello di mia madre, che amo con tutto il cuore: tutto è per lei! Grazie per l'opportunità di rappresentare questo bellissimo paese”, ha commentato il difensore sui social incassando l’in bocca al lupo anche dei tifosi della Salernitana.

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