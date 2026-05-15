Ambiente, originalità e identità: Grisù fa trenta con "Musica a Pezzi" Un nuovo album per celebrare i trent’anni di carriera

Un nuovo album per celebrare i trent’anni di carriera. Si chiama “Musica a pezzi” l’ultimo lavoro discografico di Piervito De Rosa, in arte Piervito Grisù, prodotto e distribuito da La Pecora Nera e in uscita su tutte le piattaforme digitali.

Un progetto curato in ogni dettaglio, a partire dal packaging, che sviluppa il concept dell’album: il disco è infatti “confezionato” all’interno di un cartone di pizza ed è a forma di spicchio, in omaggio a uno dei simboli più identitari della Campania. Un’idea che diventa anche occasione di riflessione sulla fruizione della musica oggi, sempre più frammentata e frettolosa, fatta appunto “a pezzi” da un’industria che fagocita progetti e idee pur di inseguire numeri e streaming in un flusso incessante di contenuti usa-e-getta. La custodia, prodotta in cartone riciclato, richiama anche l’attenzione sulla tutela dell’ambiente.

Sono diversi i temi trattati dal cantautore picentino, che ha deciso di unire diversi inediti a una raccolta di brani pubblicati come singoli negli scorsi anni, da “Save the planet”, con la leggenda del reggae mondiale Anthony Johnson, a “Il tuo profumo”, in collaborazione con i Sud Sound System. Non manca uno sguardo rivolto al sociale, come in “Figli della rete”, che affronta la tematica dell’utilizzo sfrenato dei social da parte delle giovani generazioni. In “Sciò Sciò”, invece, spicca l’omaggio alla scaramanzia campana per una rinnovata fusione tra le melodie del Mediterraneo e le vibrazioni del reggae made in Jamaica, da sempre capisaldi della produzione musicale di Grisù. Il video che lancerà il singolo in questione è stato diretto, girato e montato da Joseph Principe, le coreografie sono a cura da Raffaella Coppola, mentre i visual video dell’intero album sono a cura di Francesco Piccolo, in arte Frank Artificiale, noto per le sue collaborazioni con Caparezza.

“Musica a pezzi”, composto da 12 brani, è stato arrangiato da Massimiliano “Max” D’Alessandro, talentuoso musicista noto per la sua partecipazione a X Factor. Hanno collaborato anche Alfredo Concilio e Gabriel Orilia. “E’ un disco che chiude un cerchio iniziato nel ’96, ma che apre la festa per i 30 anni di carriera, a partire dal tour in programma per celebrare questo grande traguardo - racconta Piervito De Rosa - Non vedo l’ora di presentarlo in tutta Italia, sarà un lungo viaggio live con la band e in dj set. Voglio portare le vibes di questo lavoro in giro insieme a tanti artisti e amici che mi faranno compagnia sul palco. Per un viaggio fatto di contaminazioni, reggae e identità mediterranea”.