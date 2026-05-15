Pallamano A1. Jomi Salerno, assalto allo scudetto: domani gara 1 a Erice Si rinnova la storica sfida con la società siciliana

La sfida più attesa della stagione è arrivata. Domani alle ore 18:30 la Jomi Salerno scenderà in campo contro Erice per gara 1 della finale scudetto, primo atto di una rivalità ormai consolidata e diventata, nel corso degli anni, una delle più intense e spettacolari della pallamano femminile italiana.

Quello in programma sarà il quarto confronto stagionale tra le due formazioni, protagoniste di sfide sempre equilibrate e combattute. Il primo precedente risale ad agosto, nella finale di Supercoppa Italiana, quando Erice riuscì ad imporsi di misura con il punteggio di 27-28. Il secondo confronto arrivò nella sesta giornata della regular season, alla PalaPalumbo, con le siciliane ancora vittoriose per 24-21. Terzo incrocio a febbraio, in terra siciliana, dove Erice conquistò il successo per 32-27.

L’ultimo precedente, però, sorride alle salernitane. Nella finale di Coppa Italia disputata a Riccione, infatti, la Jomi Salerno riuscì a conquistare il trofeo al termine di una battaglia emozionante, chiusa solo ai tiri di rigore dopo la perfetta parità sia nei tempi regolamentari che nei supplementari. Una vittoria che ha confermato il carattere, la qualità e la determinazione del gruppo guidato dallo staff tecnico salernitano, pronto ora a giocarsi il tricolore contro una rivale di assoluto valore.

La finale scudetto si giocherà su una serie al meglio delle tre gare, con gara 1 che rappresenta soltanto il primo passo di un confronto destinato a protrarsi fino a gara 2 ed eventualmente gara 3, in una sfida che si preannuncia intensa, equilibrata e ricca di emozioni tra due squadre che hanno dimostrato durante tutta la stagione di meritare il palcoscenico più importante.