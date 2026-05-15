Salernitana-Ravenna, numeri incredibili all'Arechi: il dato della prevendita Lunghe code per assicurarsi i biglietti del match playoff

È partita subito con numeri da capogiro la prevendita dei biglietti per Salernitana-Ravenna, match d'andata del secondo turno nazionale dei play-off di serie C. In poche ore sono stati venduti 11.500 biglietti, un dato incredibile e che è destinato ancora a crescere. Mercoledì sera, per il derby di ritorno contro la Casertana, il dato dei paganti si era attestato sui 18.970 spettatori. Record stagionale che è destinato ad essere superato in vista del match di domenica sera. Con ogni probabilità, infatti, si sfonderà il muro delle 20mila presenze, con l'Arechi che si candida ad essere lo stadio più affollato di tutto il turno play-off. Un fattore che i ragazzi di Serse Cosmi proveranno a sfruttare per mettere sui giusti binari il discorso qualificazione e, poi, prepararsi in vista della partita di ritorno, in programma mercoledì sera a Ravenna.