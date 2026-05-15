Altavilla Silentina, scoperta una discarica di rifiuti abusiva Denunciato il responsabile dell'attività illecita

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Sicignano degli Alburni, a seguito di mirati controlli sul territorio, hanno riscontrato nel comune di Altavilla Silentina la presenza di un'area adibita a discarica di rifiuti speciali pericolosi e non, costituiti prevalentemente da rifiuti ferrosi, pneumatici fuori uso, bombole di gas, una vasca in amianto, veicoli e parti di veicoli abbandonati da tempo e ricoperti da vegetazione spontanea, tra cui, anche un autoveicolo in stato di abbandono, riconducibile al proprietario del fondo.

Gran parte dei rifiuti, giacenti sul suolo nudo, risultano pericolosi per l'ambiente e con notevole carico inquinante. Alla luce di quanto accertato si è provveduto a porre immediatamente sotto sequestro l'area di circa 50 metri quadri con l'ingente quantitativo di rifiuti rinvenuti e a deferire all'Autorità Giudiziaria il responsabile dell'attività illecita per realizzazione di discarica abusiva nonché per omessa consegna di autoveicolo ad un centro di raccolta autorizzato.