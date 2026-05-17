"Artigiani in classe", il Trani di Salerno per la Campania dal ministro

Progetto nazionale promosso da Cna

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Salerno.  

L’Istituto Trani – Convitto Nazionale T. Tasso di Salerno ha rappresentato la Campania al Premio Nazionale “Artigiani in Classe” promosso da CNA nell’ambito del protocollo “Artigianato e Scuola”, presentando il progetto “Costumi d’epoca al passo coi tempi” realizzato dalla classe 2B Quadriennale dell’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy. Le allieve hanno partecipato con un video-messaggio in cui raccontano la loro idea di impresa dedicata alla creazione di costumi storici, gli stessi realizzati per la Fiera del Crocifisso Ritrovato. La loro creatività ha contribuito a dare impulso alla manifestazione, attirando l’interesse dei turisti che hanno scelto di indossare i costumi per scattare foto ricordo e vivere l’esperienza del corteo storico. Da questo entusiasmo è nata anche la collaborazione con Duomo Trekking, che ha guidato le studentesse a valorizzare il progetto in chiave turistica. Un percorso nato quasi per gioco, ma capace di far parlare di sé a livello nazionale grazie al forte radicamento con il territorio e alla capacità di trasformare un’idea scolastica in un’esperienza concreta di artigianato e cultura.

“Abbiamo seguito con ansia e passione la giornata delle premiazioni – ha dichiarato Chiara Natella, che ha accompagnato da vicino l’iniziativa – i progetti candidati avevano tutti grande qualità e un forte legame con la propria realtà territoriale”. Sulla stessa linea il segretario di CNA Salerno, Simona Paolillo, che ha sottolineato come “la ricetta sia quella di creare iniziative che avvicinino i giovani all’artigianato non come spettatori ma come protagonisti, rendendoli partecipi di una formazione immediatamente spendibile nel mercato del lavoro”. A seguire i lavori anche il dirigente scolastico Claudio Naddeo, convinto sostenitore del rapporto tra scuola e territorio.

La cerimonia nazionale ha visto la partecipazione del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e del presidente nazionale CNA Dario Costantini, che hanno consegnato i riconoscimenti della prima edizione del premio.
Il percorso di orientamento previsto dal Protocollo tra Ministero e CNA porta artigiani e imprese direttamente nelle scuole, creando opportunità immediate di contatto con il mondo del lavoro, stage e inserimenti professionali. Tra le novità introdotte figurano i Career Day, giornate di incontro tra studenti, famiglie, insegnanti e imprenditori per “amare insieme l’artigianato, troppo spesso considerato di serie B”, come ha ricordato il presidente provinciale di CNA Antonio Citro.
CNA Salerno è inoltre impegnata in ulteriori percorsi formativi con il mondo scolastico, tra cui l’IFTS Creta con i licei artistici Sabatini Menna di Salerno e Galizia di Nocera Inferiore, e il progetto POC sull’artigianato orafo guidato dal presidente Luigi Truono, sempre con il Liceo Sabatini Menna. Sinergie importanti che confluiranno nella seconda edizione del Premio Nazionale Artigianato e Scuola, confermando la centralità del dialogo tra giovani, imprese e territorio e offrendo nuove opportunità di crescita e confronto.

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