Sanità, appello di Polichetti: «Si nomini subito il nuovo dg del Ruggi» Messaggio rivolto al presidente Fico e alla Giunta regionale

Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, sollecita la Regione Campania ad accelerare la nomina del nuovo direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria “Ruggi” di Salerno, ritenendo non più rinviabile una decisione fondamentale per garantire stabilità gestionale e continuità amministrativa alla struttura sanitaria salernitana.



«È indispensabile procedere in tempi rapidi alla nomina del direttore generale del Ruggi – dichiara Polichetti – perché una realtà così importante non può restare ancora in una fase di incertezza amministrativa. Servono decisioni immediate e una governance forte per garantire efficienza, programmazione e risposte adeguate ai cittadini».



«Mi rivolgo agli assessori regionali salernitani e al presidente Roberto Fico – aggiunge – affinché venga data la giusta priorità a questa scelta strategica. Il Ruggi rappresenta un punto di riferimento per tutta la provincia di Salerno e merita attenzione, stabilità e una visione chiara per il futuro».