LIVE | Salernitana-Ravenna 0-0, la diretta web del match

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Salernitana-Ravenna, la diretta testuale dell'andata dei quarti di finale playoff

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Anastasio; Cabianca, Tascone, de Boer, Villa; Ferraris; Ferrari, Lescano. A disposizione: Brancolini, Gyabuaa, Capomaggio, Achik, Inglese, Antonucci, Xaxhiu, Carriero, Quirini, Molina, Longobardi, Di Vico, Boncori. Allenatore: Cosmi.

Ravenna (3-5-2): Poluzzi; Solini, Esposito, Bianconi; Corsinelli, Rossetti, Viola, Tenkorang, Bani; Fischnaller, Okaka. A disposizione: Anacoura, Stagni, Falbo, Di Marco, Motti, Rrapaj, Lonardi, Spini, Calandrini, Scaringi, Seremenghi, Zakaria, Da Pozzo, Italeng. Allenatore: Mandorlini.

ARBITRO: Lovison di Padova - asistenti: Andreano e Nicosia - IV uomo: Ubaldi - VAR: Gualtieri/Avar: Di Cicco.

16' - Doppia palla gol per la Salernitana: cross di Berra, colpo di testa di Ferraris, Poluzzi respinge sul tap-in Lescano alza la mira sempre di testa.

13' - Buona combinazione nello stretto tra Ferrari e Ferraris, l'ex Pescara tenta il tiro a giro ma alza troppo la mira.

9' - Traversone di Anastasio per Ferrari che calcia a volo, palla a lato.

7' - Salernitana pericolosissima con Tascone, il tiro del centrocampista esce di poco alla sinistra di Poluzzi.

5' - Riprende il gioco, nessuna chiamata al Var per Lovison.

3' - Contrasto tra Poluzzi e Cabianca che viene colpito dal portiere: la Salernitana chiede l'intervento del Var.

1' - La Salernitana gioca il primo pallone del match.

IL PRE-GARA. La Salernitana torna in campo all'Arechi a quattro giorni dal match contro la Casertana che è valso il passaggio del turno ai granata. Cosmi conferma la stessa formazione con l'unica novità rappresentata dall'impiego di Berra al posto dello squalificato Matino. Per il resto fiducia ai titolarissimi con Ferraris alle spalle di Ferrari e Lescano. Il Ravenna di Mandorlini si schiera con il 3-5-2: Fishnaller e Okaka compongono il tandem offensivo dei romagnoli.