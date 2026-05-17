Pallamano. Jomi Salerno, beffa finale a Erice: gara 1 scudetto finisce 24-22 Domenica a Salerno è in programma la partita di ritorno

La Jomi Salerno cade in gara 1 della finale scudetto: a Erice finisce 24-22 al termine di una sfida intensa e combattuta fino agli ultimi secondi. Una partita complicata a tratti per le ragazze di Chirut, brave però a restare sempre agganciate al match e a giocarsi tutto nel finale punto a punto.

L’avvio è in salita per le salernitane: dopo un quarto d’ora Erice conduce già 8-4, approfittando delle difficoltà offensive della Jomi e mostrando maggiore solidità e concretezza. Salerno fatica a trovare continuità e va al riposo sotto 12-9.

Le difficoltà proseguono anche nella ripresa, con Erice che al 41’ allunga fino al +7 sul 18-11, sembrando indirizzare definitivamente la gara. Ma la Jomi reagisce con carattere: un parziale di 7-2 in appena cinque minuti riapre completamente i giochi, con Salerno che torna a contatto sul 20-18 a un quarto d’ora dalla sirena.

Nel finale è vera battaglia. Al 52’ il rigore trasformato da Dalla Costa vale il 20-20 e dà nuova fiducia alle ospiti. Si procede così colpo su colpo fino al 22-22, quando la Jomi ha anche l’occasione per mettere la testa avanti senza però riuscire a concretizzare. Erice ne approfitta e, a 25 secondi dalla fine, trova il 23-22 con Cabral. Nell’ultimo possesso Salerno non riesce a costruire l’azione del pareggio e perde palla, spalancando alle padrone di casa la rete del definitivo 24-22.

La serie resta comunque apertissima: la prossima settimana servirà una vittoria per riportare la finale in equilibrio e allungare la corsa scudetto. In questo senso il fattore casa potrà rappresentare un elemento fondamentale per la Jomi, chiamata a sfruttare il sostegno del proprio pubblico per trascinare la serie a gara 3.