Salernitana, Inglese ritrova il Ravenna: c'è un amarcord che lega il bomber Il numero nove sarà a disposizione di Cosmi

Un filo rosso che lega gli inizi della carriera al momento clou della stagione della Salernitana. Roberto Inglese riapre il libro dei ricordi. Il Ravenna ha il sapore di amarcord: il bomber ha segnato il primo dei suoi 100 gol tondi da professionista proprio contro il Ravenna. Era il 7 marzo 2010 ed aveva 18 anni e 3 mesi quando portò in vantaggio il suo Pescara al Benelli alla 26ma giornata del campionato di Lega Pro Prima Divisione, girone B. La partita finì poi 1-1.

Il numero nove sarà a disposizione di Serse Cosmi e spera in una chance a gara in corso. Subentrerà dalla panchina, alle spalle del tridente Ferraris-Lescano-Ferrari che fin qui ha dato certezze. Con la Casertana una parentesi che ha messo in mostra una condizione fisica segnata dalla lunga inattività. La Salernitana però sorride perchè conosce le qualità del suo bomber. Un tuffo nel passato: Inglese si prepara al rush finale.