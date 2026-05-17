Salernitana-Ravenna, le probabili formazioni: Cosmi punta sui titolarissimi Le possibili scelte per la sfida dell'Arechi

I playoff serie C non hanno margine d’errore. Si corre verso la fine e si alza il livello. Salernitana-Ravenna è un autentico crash-test. All’Arechi, i granata vogliono dare continuità alla qualificazione con il fiatone con la Casertana e sfidano il Ravenna, miglior terza dei tre giorni di C ma anch’essa alle prese con un turno tutt’altro che agevole col Cittadella. Una serata verità, il primo atto di una sfida intensa, con l'Arechi che punta a spingere con le 20mila presenze attese.

Le scelte granata

Cosmi deve fare i conti con la defezione pesante di Matino. Al suo posto Berra. Conferme per Donnarumna, Anastasio e Golemic per il pacchetto arretrato, così come per Cabianca, Villa, Tascone e De Boer nella linea mediana. Davanti conferme per il tridente offensivo composto da Ferraris, Lescano e Ferrari.

Salernitana-Ravenna, le probabili formazioni:

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Anastasio; Cabianca, Tascone, de Boer, Villa; Ferraris; Ferrari, Lescano. All. Serse Cosmi.

Ravenna (3-5-2): Poluzzi; Solini, Esposito, Bianconi; Da Pozzo, Lonardi, Viola, Tenkorang, Bani; Fischnaller, Motti. All. Andrea Mandorlini.