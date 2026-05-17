Salernitana-Ravenna, comunicazione del club per gli abbonati

La nuova iniziativa della società granata

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Salerno.  

Una corsa al biglietto rallentata da intoppi tecnici esterni al club. Salernitana-Ravenna si preannuncia sfida rovente. In tanti però hanno riscontrato problemi con il diritto di prelazione. In tal senso, la Salernitana ha annunciato che è stata attivata una procedura straordinaria per salvaguardare il diritto di prelazione per l’acquisto del biglietto per Salernitana-Ravenna, pur essendo scaduti i termini, destinata ai tifosi titolari di abbonamento per la stagione sportiva 2025/26 che non sono riusciti ad esercitarlo, a causa di errori tecnici del provider di ticketing non dipendenti dalla biglietteria del club.

Coloro che nelle scorse ore hanno riscontrato l’errore “2054 – prelazione non trovata” potranno inviare una e-mail entro e non oltre le 12:00 all’indirizzo dedicato fidelitycard@ussalernitana1919.it, contenente i propri dati, copia della fidelity card e del segnaposto dell’abbonamento. A ciascuno sarà data risposta con comunicazione singola su tempi e modalità dell’acquisto e del ritiro del tagliando d’ingresso allo stadio Arechi.

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