Salernitana-Ravenna, prevendita da urlo: il dato aggiornato L'Arechi mette nel mirino un nuovo record stagionale

Nemmeno lo stop di questa mattina ha inciso sulla corsa ai biglietti per Salernitana-Ravenna. Sono numeri da capogiro per il match d'andata del secondo turno nazionale dei play-off di serie C. In poche ore sono stati venduti 17400 biglietti, un dato incredibile e che è destinato ancora a crescere. Mercoledì sera, per il derby di ritorno contro la Casertana, il dato dei paganti si era attestato sui 18970 spettatori. Record stagionale che è destinato ad essere superato in vista del match di domenica sera.

Nella giornata di domani dovrebbe rompersi il muro delle 20mila presenze, con l'Arechi che si candida ad essere lo stadio più affollato di tutto il turno play-off. Un fattore che i ragazzi di Serse Cosmi proveranno a sfruttare per mettere sui giusti binari il discorso qualificazione e, poi, prepararsi in vista della partita di ritorno, in programma mercoledì sera a Ravenna.