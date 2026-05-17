Salernitana-Ravenna, scenografia da brividi della Curva Sud Siberiano "Salerno Returns" il messaggio della Curva Sud Siberiano. L'Arechi applaude a bocca aperte

Un meteorite che si abbatte sulla terra. La S di Superman presa in prestito per lanciare un messaggio chiaro: Salerno Returns. La serata è di quelle determinanti e l’Arechi mette il suo abito migliore. Oltre 20mila presenze, la Curva Sud Siberiano sold-out dopo poche ore di prevendita. Salernitana-Ravenna è uno spettacolo che diventa virale. E i gruppi organizzati hanno deciso di suonare la carica a modo loro. Prima dell’ingresso in campo il muro granata si tinge d’azzurro. Poi lo spettacolo che prende forma. Salerno Returns campeggia sul pianeta Terra, con la scritta che s’illumina con il colore dei fumogeni granata. La Curva canta, lo stadio Arechi applaude. Quello che sarà il cammino granata lo deciderà il campo. Intanto la Salernitana si riprende la sua gente e prova a virare sulla serie B.