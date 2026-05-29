Ponte del 2 giugno, Chechile: banco di prova importante per la città La guida di Salerno Experience Network: necessario farsi trovare pronti per la stagione turistica

«Salerno si prepara a ricevere migliaia di visitatori e turisti. Il prossimo weekend e il ponte del 2 giugno rappresentano un banco di prova importante per la città, ma anche una opportunità da cogliere». È quanto dichiara Rosaria Chechile, presidente di Salerno Experience Network, l’associazione di promozione sociale che coinvolge imprenditori della filiera del turismo per costruire una visione integrata di Salerno che tenga insieme mobilità, infrastrutture, cultura e sviluppo economico sostenibile.

«Tra il 29 maggio e il 2 giugno attraccheranno in città 4 navi da crociera, con migliaia di persone che sbarcheranno a Salerno. A queste si aggiungeranno numerose presenze di turisti italiani e stranieri, per non contare i visitatori che raggiungeranno Salerno dalle aree interne. La città deve farsi trovare pronta per quella che sarà una prova generale della stagione turistica estiva. Perché accada, ognuno deve fare la sua parte. Enti pubblici, operatori privati, cittadini, ognuno – continua Chechile - deve dare il proprio contributo per costruire un’accoglienza che convinca i turisti a tornare, puntando su cultura, arte, buon cibo e ospitalità diffusa, innescando un processo virtuoso che generi altre presenze. Il lungo weekend del 2 giugno, insomma, sarà un’occasione per valorizzare il lavoro sinergico che stanno svolgendo operatori turistici, attività commerciali e istituzioni».