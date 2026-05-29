FOTO – Salernitana, è il momento dei saluti: squadra e staff al CS Mary Rosy Ultimo giorno per il gruppo: la stagione granata finisce qui

Niente allenamenti, nessuna finale all’orizzonte da preparare. La Salernitana chiude lo spogliatoio e lo fa con il magone per quella serie B soltanto sfiorata, con l’eliminazione nella doppia sfida con il Brescia che brucia ancora. Una stagione chiusa con i rimpianti ma anche tra gli applausi della tifoseria, che ha accolto la squadra in stazione e ha manifestato il suo tributo ai calciatori.

Questa mattina, presso il Centro Sportivo Mary Rosy, calciatori e staff tecnico si sono radunati per l’ultima volta in stagione. Con loro Serse Cosmi che ha speso parole al miele per il suo gruppo anche nel post-gara di Brescia. Poi, come testimoniato dai calciatori sui social, foto di rito con tutti i membri dello staff e con l’immancabile Daniele Faggiano. Ora il ‘rompete le righe’ ed un’estate rovente da fronteggiare anche in chiave mercato. La Salernitana chiude ufficialmente la propria stagione.