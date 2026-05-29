Salernitana, Ferraris si congeda: "E' stato un onore vestire questa maglia" La punta torna al Pescara: "Il mio futuro non è deciso ma una parte di me resterà con voi"

Parole d'addio. Andrea Ferraris si congeda dalla Salernitana. L'attaccante, in prestito dal Pescara con obbligo di riscatto non scattato dopo la mancata promozione in serie B, saluta via social: "Giocare all’Arechi è qualcosa che non si può spiegare, si può solo vivere. La curva Siberiano, il rumore, i cori che arrivano dentro il cuore, sono emozioni uniche! Il mio futuro non è ancora deciso, ma so che una parte di me resterà con voi, tra questi colori e questa città meravigliosa!

Un ringraziamento speciale va a tutti i miei compagni che mi hanno accolto subito bene, insieme siamo diventati un grande gruppo capace di non arrendersi mai. Grazie a tutto lo staff e alla società Salernitana. È stato un onore vestire questa maglia storica. Grazie popolo granata e grazie Salerno!!!". Difficile immaginare un suo ritorno in granata se non a titolo definitivo. Il Pescara è pronto a riaccoglierlo, la Salernitana valuta. Ferraris intanto saluta.