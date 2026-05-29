Camorra e imprenditoria: a Salerno confisca da 3 milioni di euro Nel mirino partecipazioni societarie e unità immobiliari

La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un provvedimento, emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale salernitano su richiesta della Dda, con cui è stata disposta la confisca di prevenzione, prevista dal codice antimafia, di partecipazioni societarie e unità immobiliari per un totale stimato in 3 milioni di euro. Destinatario è un uomo già condannato per reati di associazione mafiosa, estorsione, rapina, porto abusivo e detenzione di armi e reati in materia di stupefacenti. Le indagini hanno ricostruito dal punto di vista patrimoniale le vicende già emerse nell'inchiesta condotta dal Gico e nel cui ambito, il 16 dicembre di quattro anni fa, erano stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti del destinatario della confisca e l'interdizione per 12 mesi dall'esercizio di attività imprenditoriali per un altro uomo, entrambi indagati per trasferimento fraudolento di valori.

In quel contesto erano stati sequestrati, tra l'altro, tre miniappartamenti del valore complessivo di circa 700mila euro in un complesso immobiliare in una zona di pregio di Salerno, la cui disponibilità veniva giustificata da simulati contratti di comodato d'uso. Parallelamente al procedimento penale, per il cosiddetto principio del doppio binario, quindi l'applicazione congiunta di provvedimenti cautelari previsti in ambito penale e di prevenzione, tenuto conto della pericolosità qualificata del destinatario della confisca, in ragione del suo pregresso criminale e dell'accertata appartenenza all'omonimo clan camorristico, si era proceduto a richiedere e a ottenere il sequestro di prevenzione, oltre che dei beni già oggetto di procedimento penale, anche di quote di due ulteriori società titolari di immobili e complessi aziendali. Il 4 febbraio dello scorso anno erano stati sottoposti a sequestro partecipazioni societarie, nella misura del 50%, di tre società di capitali e, nella stessa misura, altrettanti complessi aziendali, oltre a cinque unita' immobiliari di cui 2 per una quota pari alla metà del loro valore complessivo.