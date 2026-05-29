FOTO - Salernitana, Dj Cosmi sui social: "Siete e sarete sempre la mia musica" Note d'amore dal tecnico granata

Una instagram stories per congedarsi con la Salernitana e con Salerno in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Serse Cosmi si fa immortalare tra la passione per la musica e il legame con la Salernitana. Sul suo profilo social lancia un messaggio chiaro: "Siete e sarete sempre la mia musica". Le emozioni sono le note che arrivano al cuore, in attesa di sciogliere i dubbi su quale sarà la soluzione della società.

Un messaggio dopo che questa mattina, presso il Centro Sportivo Mary Rosy, calciatori e staff tecnico si sono radunati per l’ultima volta in stagione. Poi, come testimoniato dai calciatori sui social, foto di rito con tutti i membri dello staff e con l’immancabile Daniele Faggiano. Ora il ‘rompete le righe’ ed un’estate rovente da fronteggiare anche in chiave mercato. La Salernitana chiude ufficialmente la propria stagione. E Serse Cosmi manda note d'amore