Pallanuoto, serie B. Circolo Nautico Salerno ad un passo dal sogno Domani alla Scandone il primo match point promozione contro il Nuoto 2000 Napoli

A 32' dal sogno. Il Circolo Nautico Salerno si gioca alla "Scandone" il primo match point promozione al cospetto di un Nuoto 2000 Napoli determinato a riscattare il ko di gara 1 e prolungare la serie di finale play-off di Serie B alla bella. Il quarto confronto stagionale tra le due squadre alza sempre di più la posta in palio, i ragazzi di Walter Fasano puntano a chiudere con una settimana di anticipo un'annata da record e soprattutto a farlo con l'imbattibilità.

Il tecnico salernitano recupera il mancino Lorenzo Fileno mentre su sponda partenopea coach Paolo Iacovelli perde il centroboa Santovito, squalificato per due giornate dopo la brutalità rimediata in gara 1, ma recupera pedine chiave come Ruocco e Postiglione con Barberisi ancora in dubbio.

"Siamo due squadre in grado di esprimere una pallanuoto qualitativa diversa da sabato e sono convinto che domani ne avremo la riprova. - commenta Fasano - Quando vengono sanzionate brutalità per me è sempre brutto, la seconda parte della prima sfida è stata caratterizzata da un ingente numero di fischi ed espulsioni ma alla fine siamo riusciti ad avere lo sprint giusto per chiudere avanti contro una formazione mai doma al netto delle assenze e, così come in regular season, capace di impensierirci grazie all'ottimo lavoro di mister

Iacovelli. In settimana abbiamo resettato tutto, analizzato gli elementi positivi emersi e quelli da correggere, consapevoli di quanto fatto durante tutto l'arco della stagione. Alleno i ragazzi a giocare a Pallanuoto e soprattutto a pensare a come giocare, quando queste componenti collimano nel modo giusto non posso che essere felice".



Grande protagonista sabato scorso a Santa Maria Capua Vetere con una sestina, Alessandro Apicella ha lasciato il suo tatuaggio sul primo confronto della serie ma il discorso non è ancora chiuso. Serve l'ultimo sforzo ed il numero 11 arrivato la scorsa estate in gialloblu dalla RN Arechi, autore del primo e ultimo goal dell'incontro, è carico: "E' stata un'autentica battaglia, il Nuoto 2000 già durante il campionato ci aveva dato filo da torcere e si è confermata squadra insidiosa. Ci siamo concessi una domenica di riposo, ricaricando le batterie per preparare a puntino la seconda battaglia che ci aspetta sabato a Napoli. Ogni partita è una storia a sè, figuriamoci in una finale play-off. Da parte nostra abbiamo subito focalizzato l'attenzione sui dettagli da limare con tutta l'intenzione di chiudere i conti ed evitare la bella. Lotteremo fino alla fine per raggiungere l'obiettivo condiviso da un

gruppo la cui base solida è la marcia in più per tutte le vittorie che hanno contrassegnato la nostra stagione. Ora è davvero il momento di apporre solo la ciliegina sulla torta".

A dirigere l'incontro, in programma sabato 30 maggio alle 15.30, sarà il duo Tiziano Petrini-Luca Iacovelli con Domenico Rotondano delegato. Da ricordare, infine, che sempre alla "Scandone" domenica e lunedì l'Under 18 di Peppe Fasano affronterà le Semifinali nazionali Juniores, fascia B, affrontando Aquademia, Waterpolo Palermo e Sporting Lodi.