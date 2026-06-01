Salerno, De Luca diserta la proclamazione a sindaco: è scontro politico Tempi più lunghi per la proclamazione dei consiglieri comunali eletti

Vincenzo De Luca è stato proclamato sindaco di Salerno. Con la lettura del verbale da parte della segretaria generale Ornella Menna e del presidente dell'ufficio elettorale centrale Antonio Ansalone, è iniziata ufficialmente la nuova fase amministrativa.

"Il presidente dell'Ufficio centrale, a seguito dell'accertamento del totale dei voti validi delle elezioni amministrative tenutesi lo scorso 24 e 25 maggio, determinata la maggioranza dei voti espressi, verificata l'assenza di condizioni di incandidabilità ai sensi degli art. 10, 12, 15 e 16 del Dlgs 235/2012 ha proclamato eletto alla carica di sindaco del Comune di Salerno l'On. Vincenzo De Luca. Il neo-eletto, con n. 39.240 voti validi, ha infatti riportato la maggioranza assoluta tra tutti i candidati alla carica di sindaco. Le operazioni si sono concluse poco dopo le ore 9,30 della giornata odierna".

A Palazzo Guerra, tuttavia, non si è tenuta alcuna cerimonia ufficiale. De Luca, infatti, ha scelto di non presenziare al momento della proclamazione, rinviando ai prossimi giorni il suo ritorno in Comune. Una scelta, già adottata in passato ma che ha subito alimentato il dibattito politico. Per Franco Massimo Lanocita, consigliere comunale di opposizione, "si è trattata di una mancanza di rispetto istituzionale":

Si prevedono tempi più lunghi, invece, per la proclamazione degli eletti in Consiglio comunale: le operazioni di verifica potrebbero proseguire ancora per qualche settimana, al punto che la nuova assise potrebbe diventare ufficialmente operativa non prima di luglio