Pallanuoto. Capolavoro gialloblu: bentornAto Circolo Nautico Salerno La squadra di patron Giarletta chiude la stagione imbattuta e torna in A2

Sono le 16.37 del 30 maggio 2026, il cielo è gialloblu sopra la "Scandone". Con una strepitosa rimonta il Circolo Nautico Salerno supera 11-12 il Nuoto 2000 Napoli in gara 2 della finale play-off e stacca il biglietto per tornare in A2. Un successo che parte da lontano, dalla programmazione, visione, perseveranza e smisurata passione che il patron Paolo Giarletta e l'intero staff dirigenziale (Maurizio Fasano, Gianluca De Rosa, Salvatore Marrazzo) hanno messo in campo in un'annata giocata praticamente sempre fuori casa. Nasce

dall'esperienza, l'indole da condottiero, la garra, le competenze di coach Walter Fasano coadiuvato dal vice allenatore Fabio Galasso, Dario Vuolo e sempre al lavoro sinergico con il dt ed allenatore dell'Under 18 Peppe Fasano ed il trainer dell'Under 16 Tonino Luongo; dalla voglia di un gruppo interamente salernitano di gettare il cuore oltre l'ostacolo e

dimostrare chi è stato il più forte durante l'intera stagione e non a caso l'imbattibilità, suffragata da statistiche da record, arriva a suggellarla. Last but not least dai sacrifici, il costante sostegno e presenza di genitori e familiari tutti che hanno dato lo sprint in più anche nell'atto conclusivo colorando il settore ospiti.



I PROTAGONISTI: Federico Martucci, Maurizio Paone, Mattia Pagani (portieri), Francesco Maio Costa, Ugo Piccolo, Lorenzo Fileno, Marcello Malandrino, Marco Malandrino, Carmine De Sio, Ettore Pignataro, Alberto Ragosta, Bruno Longo, Andrea Paglietta, Alessandro Apicella, Francesco Luongo, Karol Della Monica, Emanuele Auletta, Andrea Citro.