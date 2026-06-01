Lutto nel Salernitano: addio ad Antonio Giaccoli Era presidente dell'Accademia Nazionale Pizza Doc, il ricordo di Errico Porzio

La grande famiglia dei pizzaioli campani piange la scomparsa di Antonio Giaccoli, 46enne di Nocera Superiore e presidente dell'Accademia Nazionale Pizza Doc. In tanti in queste ore lo stanno ricordando, evidenziandole i valori che lo hanno caratterizzato nella sua vita terrena.

"Con profonda commozione, la città di Nocera Superiore piange la scomparsa di Antonio Giaccoli, cittadino esemplare che ha dato tanto alla sua comunità e all'intero territorio. Imprenditore di successo, visionario e sognatore, Antonio ha saputo trasformare idee e progetti in realtà, portando con orgoglio il nome di Nocera Superiore ben oltre i confini locali. La sua straordinaria capacità di guardare al futuro è stata accompagnata da una grande nobiltà d'animo, da una sincera attenzione verso gli altri e da un forte impegno sociale", ha scritto sui social il sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D'Acunzi. "Ha costruito ponti, creato opportunità e lasciato un segno indelebile nelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e collaborare con lui. Il suo sorriso, la sua umanità e la sua generosità resteranno un patrimonio prezioso per tutta la nostra comunità. A nome dell'Amministrazione Comunale e dell'intera cittadinanza, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari, unendoci al loro dolore nel ricordo riconoscente di un uomo che ha amato profondamente la sua terra e che continuerà a vivere nella memoria della nostra città".

Cordoglio espresso anche da Errico Porzio. "Sono distrutto. Per me non è stato soltanto un riferimento professionale, ma soprattutto un caro amico, una persona per bene, dal cuore grande e sempre disponibile verso gli altri. Con la sua umanità, la sua passione e il suo impegno ha lasciato un segno importante nel mondo della pizza e nel cuore di tanti pizzaioli che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Oggi perdiamo un uomo speciale, un amico sincero e un punto di riferimento per tutta la categoria.Mi stringo con affetto al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e di tutta l'Accademia Nazionale Pizza DOC. Ciao Presidente, il tuo ricordo resterà sempre vivo nei nostri cuori , fai buon viaggio".